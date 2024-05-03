Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanlığı 3 Mayıs münasebetiyle kent merkezinde sergi düzenledi. Milliyetçiler gününün önemini vurgulayan Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık, "3 Mayıs öze dönüş ve dirilişin adıdır" dedi.

Bursa Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" sergisi Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Meydanı’nda vatandaşların sunuma çıktı. “3 Mayıs’ı Anlamak” temasıyla gerçekleştiren sergi akşam saatlerine kadar vatandaşların ziyaretine açık tutuldu. Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık, “3 Mayıs Türkçülük Bayramını büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Türklük şuurunun tarih sahnesinde hep olduğunu kaydeden Saltık, “Geçmişten günümüze üzerime düşen borcu daim ettirmek durumundayız. Yapılan sergide vatandaşlarımızı hem bilinçlendirmek, hem de bu davada kahramanlarımızı unutturmamak istedik. Atilla, Oğuz Olmuştur... Yavuz Olmuştur, Fatih Olmuştur, Mustafa Kemal Olmuştur, Hüseyin Nihal Olmuştur... Alparslan Türkeş Olmuştur... Türklük davasına can veren yiğitleri, ömür adayan kahramanları bir kez daha rahmetle anıyor, "3 Mayıs Türkçülük" bayramını kutluyorum” diye konuştu.