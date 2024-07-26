Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın’a yapılan saldırıya karşı mecliste grubu bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri bir araya geldi. Ortak bir bildiri metni yayınlayan Belediye Başkanı Ercan Özel ve Belediye Meclis Üyeleri ayrıca basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.

Yenişehir Belediye Meclis üyesi Koray Aydın, sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Koray Aydın daha sonra Bursa’ya sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan Koray Aydın’ın tedavisi devam ediyor.

Belediye Meclisinden ortak kınama

Koray Aydın’ın silahlı saldırıya uğramasının ardından Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına siyasi partilerin Yenişehir Belediye Meclis üyeleri katılırken, ortak bir bildiri metnine de imza atıldı. Basın açıklamasında konuşan Belediye Başkanı Ercan Özel, 31 Mart 2024 tarihinden itibaren Yenişehir Belediye Meclis Üyelerinin halkın refah içerisinde yaşaması, rahat ve konforlu bir hayat sürmesi, Yenişehir’i daha güzel bir geleceğe taşımak için uyum içerisinde çalışma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Başkan Ercan Özel konuşmasına şöyle devam etti: “Yenişehir Belediye Başkanı ve Yenişehir Belediye Meclis üyeleri olarak birlikte şehrimiz için çalışırken, ne yazık ki, bazı çevreler toplumumuzu kin ve nefrete sürüklemeye yönelik gerçek dışı paylaşımlarla hem Belediye Meclis üyelerimizi hem de şahsımı hedef göstererek, birliğimizi bozmaya, huzurumuzu kaçırmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız emin olsunlar ki, bu çatı altında yaşanan her şey, alınan her karar onların daha gelişmiş bir Yenişehir’de yaşaması içindir. Bugün yaşanan menfur olay tüm Yenişehirli hemşehrilerimizi derinden üzmüştür.”

Başkan Ercan Özel yaşanan saldırı olayını ise şu cümlelerle aktardı: “Bu sabah saat 05.30 sıralarında dostumuz, çalışma arkadaşımız Meclis Üyemiz Koray Aydın’ın canına kast edilmeye çalışılmış, silahlı saldırıya uğramıştır. Arkadaşımızın bacağına 3 adet kurşun isabet etmiş ve Yenişehir Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalelerin arından Bursa’ya sevk edilmiştir. Meclis üyemizin şu anda sağlık durumu iyidir, ancak tedavisi devam etmektedir.”

Saldırıyı gerçekleştirenlerin hukuk karşısında hesap vereceğini söyleyen Başkan Özel, “Saldırganların bu tutumu elbette cezasız kalmayacaktır. Ancak, Yenişehir halkının seçmiş olduğu bir meclis üyesine karşı yapılan bu saldırının koşullarının iyi araştırılması, kimlerin meclis üyelerimize karşı halkı kin ve nefrete sürüklediğinin kamuoyu tarafından bilinmesi ve onların da cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek isterim. İftiralarla, dedikodularla, yalan beyanlarla, halkımız tarafından seçilen meclis üyesinin kanını dökecek kadar ileri gidebilen saldırganların ve onların arkasındaki güçlere karşı belediyemizin tüm meclis üyeleriyle ve partilerimizin ilçe başkanlarıyla birlikte karşılarında duracağız. Şüphesiz ki, belediye meclis üyemiz Koray Aydın’a karşı gerçekleştirilen bu saldırı, bugüne kadar yapılan art niyetli paylaşımların, toplumu kin ve nefrete sürükleyen ifadelerin doğurmuş olduğu sonuçtur” ifadelerini kullandı.

‘Birlikte hareket edeceğiz’

Tarihi Belediye Binası’nın önünden birliktelik mesajı verdiklerini söyleyen Başkan Özel, “İlk günden itibaren söylediğimiz gibi, Yenişehir’imizin her şeyden önce birlikteliğe ihtiyacı var. Yenişehirli vatandaşlarımızı yalan beyanlarla kin ve nefrete sürükleyen zihniyetten korkmuyoruz. Meclis üyelerimizi ve şahsımızı toplum nezdinde, dedikodularla, yalan beyanlarla ve iftiralarla itibarlarını zedelemeye, küçük düşürmeye, düşman edindirmeye çalışanlara ve hedef gösterenlere karşı bir aradayız ve bir arada olmaya devam edeceğiz. Art niyetli paylaşım yapanlardan, toplumumuzun huzurunu kaçırmaya çalışanlardan halkımızın uzak durmasını, onların bu tutumlarına yönelik eylem ve söylemlerine itibar etmemelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

“Bu tür sözlü veya fiziki saldırılara karşı, kim tarafından ve kime karşı yapılırsa yapılsın Belediye Meclisi’miz ortak hareket edecektir. Bu tür saldırıları yapanlar hakkında hukuki ve cezai yollara hiç çekinmeden başvuracağız” diyen Başkan Özel, Yenişehir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Basın açıklamasında söz alan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri de, “AK Parti İlçe Teşkilatı olarak 31 Mart seçimlerinde halkın iradesiyle seçilmiş olan Meclis Üyemiz Koray Aydın’a yapılan bu menfur saldırıyı ‘Allah’ın verdiği canı yine Allah alır’ diyerek kınıyoruz. Sebebi ne olursa olsun, cana kast eden saldırı politik bir mesele olmamalıdır. Koray Aydın’a, ailesine ve Tüm Yenişehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP’den saldırıya kınama

CHP İlçe Başkanı Deniz Dörkardeş de olayı üzülerek öğrendiklerini vurgulayarak, “Öncelikle, geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tip olayların karşısında olacağız. Yapılan saldırıyı kınıyoruz” dedi.

İYİ Parti: Halkın iradesine saldırı kabul edilemez

İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Eliaçık ise “Halkın oylarıyla seçilmiş olan Koray Aydın’ın saldırıya uğramasına Yenişehir adına çok üzüldük. Halkın iradesine yapılan saldırı kabul edilemez. Bizler her şeyi kurallar çerçevesinde ve konuşarak yapmalıyız. Ben Koray Aydın’a ailesine ve tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.