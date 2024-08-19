Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel 5 yıl önce halkına verdiği sözü tutarak, Yenişehir Ekmek Sanayi (YESAŞ)’de üretilen ekmeği 1 TL’den satışa sunulduğunu açıkladı.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 2019 seçimlerinden önce o sıralarda 1 lira 20 kuruştan satılan YESAŞ ekmeğin, 1 TL olması gerektiğini savunmuş ve göreve geldiği takdirde ekmeği 1 TL yapacağının sözünü vermişti. 31 Mart 2024’te Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel, bir önceki dönem verdiği sözü bugün hayata geçirdi. Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesinde bugünden itibaren her gün saat 11.00 ile 13.00 arasında ekmek 1 TL’den satışa sunuldu. Sosyal denge ve toplumsal barışı bozmamak adına ise 1 TL’den satılacak ekmek 1000 adet ile sınırlandırıldı.

‘SÖZÜMÜZ TUTTUK’

Cuma akşamı müjdeli haberi sosyal medyadan paylaşan Başkan Ercan Özel, “Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vatandaşlarımızın hizmetine sunarak , ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” demişti. Kampanyadan daha fazla kişinin yararlanması için bir kişinin en fazla 2 ekmek alabileceğine değinen Başkan Ercan Özel, “Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesinde bugünden itibaren her gün ekmek 1 TL’den satışa sunuldu. Böylece, yıllar önce verdiğimiz sözü de tutmuş olduk” ifadelerini kullandı.