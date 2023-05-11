Bursa’nın Yenişehir ilçesinde belediyenin öncülüğünde başlatılan elektrik tellerinin yeraltına alınması işleri devam ediyor.

İlçenin farklı noktalarında yapımı tamamlanan ve belirli noktalarda elektrik tellerinin yeraltına alınması devam ediyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Alparslan Türkeş Bulvarında elektrik tellerinin yeraltına alınması çerçevesinde Uedaş ile birlikte çalışmalara başladık. 2022 yılı yatırım destekleri ve 2023 yılında başlattıkları çalışmalar sürecinde bizlere desteklerini esirgemeyen Uedaş Genel Müdür G.Fatih Danacı’ya, Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Berk’e, Değer Opan’a, İşletme Müdürü Hasan Ali Yürük’e ve İşletme Şefi Hasan Ayma’ya teşekkür ederim” diye konuştu.