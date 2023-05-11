Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Emre Kurt, şirketin yeni dönüşüm stratejisi doğrultusunda O2O (Online to Offline) ve E-Commerce Grup Müdürü oldu. Şirkette Operasyon Ağı Geliştirme Grup Müdürü olarak görev yapan Ezgi Yıldız Kefeli ise, Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü görevini devraldı.

Mercedes-Benz Otomotiv, şirketin rekabet gücünü artırma ve müşteri deneyimine odaklanan dönüşüm hareketi kapsamında gerçekleştirdiği organizasyonel değişiklikleri duyurdu. Bu kapsamda, Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü olarak görev yapan Emre Kurt, yeni strateji doğrultusunda oluşturulan O2O (Online to Offline) ve E-Commerce Grup Müdürü görevini üstlenecek. Operasyon Ağı Geliştirme Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli ise, yeni yapıda Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü olarak görev yapacak.