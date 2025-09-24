Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in seçim vaatleri arasında yer alan ve geçen yıl büyük bir coşkuyla yeniden kurulan Tarihi Panayır, ilçede özlenen bir geleneği tekrar yaşatmıştı. Halkın yoğun ilgisi ve talebi üzerine panayırın her yıl düzenli olarak kurulmasına karar verildi. Geçmişte hem sosyal hayatın hem de ticaretin önemli merkezlerinden biri olan panayır, bu yıl da Kurtuluş Mahallesi Fetih Caddesi’nde kurulacak. Alışveriş stantları, üretici ve kooperatif stantları, giyim, hediyelik eşya stantları ile lunaparkın yer alacağı panayır, adeta bir festival havasında geçecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, panayırın ilçenin kimliğiyle bütünleşmiş bir kültür olduğunu belirterek, "Panayırın Yenişehir için ayrı bir önemi vardır. Osmanlı’nın ilk başkenti olan ilçemizde panayır aslında bir kültürdür. Bu kültüre, bu etkinliğe Yenişehirliler 40 yıldır hasretti. Biz bu kültürü yeniden yaşatmak istedik ve geçen yıl Tarihi Yenişehir Panayırı’nı tekrar canlandırdık. Halkımızdan da tam destek almıştık. Bu nedenle her yıl Tarihi Yenişehir Panayırı’nı kurmaya devam edeceğiz" dedi.

Panayırın ilçeye ekonomik katkısına da değinen Başkan Özel, şunları söyledi:

"Panayırımızda alışveriş stantları, giyim ve hediyelik eşya stantlarının yanı sıra üreticilerimizin el emeği ürünleriyle yöresel stantlar da yer alacak. Ayrıca lunaparkımızda vatandaşlarımız doyasıya eğlenecek. İlçemizin ekonomisine de katkıda bulunmasını beklediğimiz Tarihi Yenişehir Panayırı’nda yerel esnafımız daha fazla yer alsın diye, Yenişehirlilere yüzde 50 indirim olanağı sağladık. Ben şimdiden tüm hemşehrilerimizi Fetih Caddesi’ne davet ediyorum."

Geçen yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği panayır, bu yıl da aynı coşkuyla alışverişi, eğlenceyi ve kültürel birlikteliği bir arada sunacak. Yöresel tatların, çocuklar için lunapark eğlencelerinin, aileler için alışveriş keyfinin buluşacağı Tarihi Yenişehir Panayırı, ilçenin sosyal yaşamına hareket ve canlılık katacak.

Kaynak: İHA