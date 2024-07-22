Bu yıl yağışların az olması ve aşırı sıcak nedeniyle yeterince beslenemeyen sulama göletlerinin bazılarında su seviyesi yüzde 20’lere kadar geriledi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Geçen kış ve ilkbahar aylarında yetersiz yağış alan Yenişehir’de yaz aylarının mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar görülmesi tarımsal faaliyetleri de olumsuz etkiliyor. İlçede sulama göletlerindeki su seviyesinin azalması çiftçileri endişelendiriyor.

Kar ve yağmur sularıyla beslenemeyen sulama göletlerinden biri de Akbıyık sulama göleti.

Köyün yaklaşık 5 bin dönüm ekili arazisi, bu göletten sağlanan suyla sulanıyor. Göletteki su seviyesinin yüzde 20’lere kadar gerilediğini belirten Muhtar Mehmet Çakır, “Gölette kalan suyla ancak 1 ay daha arazi sulaması yapabiliriz” diye konuştu.

Geçen kış kar ve yağmurun yağmaması nedeniyle çiftçilerin ekili arazilerini 1 ay öncesinden sulamak zorunda kaldığına işaret eden Muhtar Çakır, “Sulama göletimizdeki su seviyesi her yıl ağustos aylarındaki seviyeye geriledi. 1 aylık suyumuz kaldı” dedi.

Ağustos ayında silajlık mısır ve kurufasulyelerin su ihtiyacı olduğunu ifade eden Muhtar Çakır, gelecek ay köyün yakınlarındaki bazı derelerde az miktar da olsa su bulunabilirse buralardan takviye yapılabileceğini sözlerine ekledi.