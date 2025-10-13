Uygulamanın ilk örneği Bandırma İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii’nde gerçekleştirildi. Programa Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdülhamit Pehlivan, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz hazır bulundu. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve yükümlülerden oluşan ekip, caminin genel temizliğini yaparak halıları süpürdü ve ibadethanenin bakım çalışmalarını tamamladı.

Kurt: "Suç işlemelerinin önüne geçmektir"

Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, uygulamanın amacının hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması ve suçtan uzak kalmalarını sağlamak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Denetimli serbestliğin temel amacı, hükümlülerin topluma kazandırılması ve tekrar suç işlemelerinin önüne geçmektir. Bu kapsamda Diyanet İşleri ve kamu kurumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirmeler yapıyoruz. Mobil ekiplerimizle bu çalışmaları artık yıl boyunca sürdürmeyi planlıyoruz."

Cumhuriyet Başsavcı Kurt, sadece kısa dönemli yaz çalışmalarıyla sınırlı kalmayacak bu uygulamanın, yıl geneline yayılarak devam edeceğini vurguladı.

Programın paydaşlarından Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdülhamit Pehlivan ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu değerlendirmede bulundu: "Başsavcımıza ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Bu proje sayesinde yükümlüler hem topluma faydalı bir iş yaparak moral buluyor hem de camilerimizin temizlik ve bakım ihtiyacına destek veriyorlar. Kardeşlerimizin bu şekilde sorumluluk üstlenmesi bizleri çok memnun etti. Projenin devamını diliyorum."

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, bundan sonraki süreçte mobil ekiplerin faaliyet alanlarını genişleterek kamu kurumlarının çeşitli ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunmayı hedeflediklerini belirtti.