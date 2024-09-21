Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde çevreyi kirleten kişileri yönelik 238 bin 521 TL ceza işlemi uygulandığı belirtildi.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışan zabıta müdürlüğü ekipleri, çevreye zarar veren ve kirletenlere yönelik ceza işlemi uyguladı. Çevreye sigara izmariti atmak başta olmak üzere inşaat atığı bırakmak, cadde ve yollarda kirliliğe neden olmak gibi birçok konuda tespitte bulunan Zabıta Müdürlüğü çalışanları gerekli ceza işlemini uyguladı.

Temiz ve sağlıklı ortamda yaşam sürmenin herkesin hakkı olduğunu vurgulayan Zabıta Müdürlüğü personeli, vatandaşların çevreyi temiz tutmaları ve kamu malını korumaları gerektiği yönünde bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.