Gürsulu ev hanımları, aldıkları eğitimler ve geliştirdikleri el becerileriyle oluşturdukları ürünleri, Gürsu Belediyesi’nin Maharetli Eller Çarşısı’nda satışa sunuyor.

Gürsu Belediyesi, kadınların ekonomik hayata katılmalarını desteklemek amacıyla düzenlediği eğitim programları ve kursların yanı sıra, ev hanımlarına özel oluşturduğu Maharetli Eller Çarşısı ile de kadınların ürettiklerini pazarlama fırsatı sağlıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsulu kadınların ekonomiye katkıda bulunmaları için birçok eğitim ve mentörlük hizmeti sunuyoruz. Bu programlardan yararlanan ev hanımlarının ürünlerini Maharetli Eller Çarşısı’nda satışa sunması, hedeflerimize ulaştığımızı gösteriyor. E-ticaret, girişimcilik, proje geliştirme ve kişisel gelişim gibi alanlarda düzenlediğimiz kurslar, Gürsulu kadınların ekonomide var olduklarını göstermelerine yardımcı oldu. El yapımı özel ürünlerin satıldığı Maharetli Eller Çarşısı’nda alışveriş yapmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

Her Cuma Gürsu Kent Park’ta açık olan Maharetli Eller Çarşısı, el yapımı çeyizlik ürünler, çantalar, çiniler, kıyafetler, takılar, yöresel tatlar, tablolar ve hediyelik ürünler gibi birçok çeşit sunuyor.

11 haftadır her Cuma günü 48 stantla misafirlerini ağırlayan çarşı, müzik etkinlikleri, çocuk aktiviteleri ve çeşitli programlarla zenginleştirilmiş bir ortam sağlıyor. El emeğinin değerini bilen herkesin, kadınlara destek olmaya davet edildiği bu etkinlikte, yerel üreticilerin ürünleri büyük ilgi görüyor.



