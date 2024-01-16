Yerli finansal teknoloji şirketi Parolapara, yeni reklam filminde ana sponsoru olduğu Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nın oyuncularını ağırladı. Entegre finansal çözümler sunan marka, 15 Ocak itibarıyla hem televizyon ekranlarında hem de tüm dijital platformlarda yayımlamaya başlayacağı yeni reklam filminde, hizmetlerini eğlenceli bir dille anlatırken, Filenin Efeleri’nin başarısına da dikkat çekecek.

Yerli şirketler, spor dünyasıyla işbirliği yapmaya devam ediyor. Son olarak finansal teknoloji şirketi Parolapara, 15 Ocak itibarıyla hem televizyon ekranlarında hem de tüm dijital platformlarda yayımlamaya başlayacağı yeni reklam filminde, ana sponsoru olduğu Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nın oyuncularını ağırladı. Hem son kullanıcıya hem de işletmelere entegre finansal çözümler sunan marka, bu sayede hizmetlerini kullanıcı adaylarına eğlenceli bir dille aktarırken Filenin Efeleri’nin başarısını da vurgulamayı hedefliyor.

Parolapara Genel Müdürü Fatih Çelik, konuya dair şu açıklamayı yaptı: “Bu reklam filmiyle fintek çözümlerimizin günlük hayatımızın ne kadar içinde olduğunu ve kullanıcılarımıza sunduğumuz avantajlara dikkat çekmek istedik. Filenin Efeleri’nin enerjisiyle birleştirdiğimiz bu reklam filmi, adeta müşterilerimize güvenli ve keyifli bir deneyim alanı oluşturduğumuzun kanıtı olacak."

Çelik, “Parola Kazanmak” sloganıyla her sahada kazandırmayı vaat ettiklerinin altını çizerek; sektörde yeniliklere öncülük etmek amacıyla kurulduklarını, halihazırda 30 binin üzerinde dijital cüzdan kullanıcısının olduğunu belirtti. Çelik, "Şirket olarak büyük hedeflerimiz var. 2024 yılı içerisinde yatırımlarımızla, gerek personel kadromuzu genişleterek gerek teknolojik altyapımızı ilerleterek sektöre yenilikler katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Parolapara Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gözde Soylu, "Finansal teknolojilerin hızla evrildiği, dijitalleşmenin ön planda olduğu bu çağda, şirket olarak geleceğe umutla baktığımızı ifade etmek istiyorum. Hepinizin bildiği üzere, finansal teknolojilerin günlük hayattaki etkisi her geçen gün giderek artıyor. Bu noktada da dijital ödemeler ve yapay zeka gibi konular, günlük hayatımızda hızla yerini alıyor. Sadece finansal teknoloji alanında hizmet veren ödeme kuruluşu olmanın ötesinde; müşteri odaklı, güvenilir ve teknolojiyle entegre bir marka olmak birincil önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre, reklam filminin prodüksiyonunu ödüllü reklam filmiyle tanınan Yapar İstanbul üstlenirken, yönetmen koltuğuna da Mehmet Güney oturdu. Oyuncular arasında ise Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’ndan Hasan Yeşilbudak, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Murat Yenipazar’ın yanı sıra Dick Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Drazen Luburic gibi isimler bulunuyor.