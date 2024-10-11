Güneş enerjisi alanında tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve üretimi gerçekleştirilen Pixel Solar İnvertör EIF İstanbul fuarında tanıtıldı.

Dünyanın önde gelen enerji Fuarlarından birisi olan EIF World Energy fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Enerji alanında dünyaca ünlü bir çok firmanın yer aldığı fuarda Milsan Elektronik tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen Pixel Solar İnvertör büyük dikkat çekti. Türk mühendisler tarafından geliştirilen Solar enerji invertörü ülkemizden aldığı yerli malı belgesinin yanı sıra İngiltere merkezli test kuruluşu İntertek’in de testlerinden başarıyla geçmiş durumda.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milsan Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Eski Başkanı Tahir Nursaçan, Türk mühendislerine güvenildiği takdirde başarının geldiğini belirtti. Nursaçan, “Pixel Solar invertör olarak yerli milli invertörünü ülkemize sunmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duymaktayız. Şu an içinde yaşadığımız dünya da enerji savaşlarının yoğunluğu ve Ortadoğu da teknoloji ve enerji savaşlarının çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Türk mühendisinin alın terine destek olursanız elbette yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ben de Türk mühendislerine güvendim yerli ve milli Pixel Solar İnvertörü ülkemizin hizmetine sunduk. Yerli malı belgemizi aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan teknolojik ürün deneyim belgemizi aldık. Uluslararası İntertek’ten İngiltere’den dünyada bilinirliği olan testlerin hepsinden geçtik. Bugün solar enerji yatırımcısına önerim paneli aldıktan sonra invertörü alırken bir kez değil bin kez düşünmeli. Artık Türk mühendisleri dünyanın en kaliteli solar invertörünü yaptık. Bugün teknik verilerimizi incelediğinizde 45 santigrat dereceden sonra üretimin düştüğünü ve şuan da dünya da mevcut invertörler arasında pixel solar enerji invertörünün minimum yüzde 10 fark ettiğini görmek mümkündür” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1 yıldır invertörümüzün çalışmakta olduğunu kaydeden Nursaçan, ”Sayın Cumhurbaşkanımızın da sürekli ifade ettiği gibi elbette yerli ve milli üretimler desteklenmeli izlenmeli ve araştırılmalı. Bizim yaptığımız ürün gerçek anlamda güneş enerjisi yatırımcısının alması gereken bir ürün. Biz ürünümüzün arkasındayız. Her Türk sanayicisinin kendi alnında göstermesi gereken gayretlerden biride ithalatı düşürmek ihracatı arttırmaktır. Güneş enerjisi yatırımıyla ilgilenen herkesin yanı sıra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızdan ricamız acil bir şekilde Güneş ve Solar enerjisi konusunda bir çalıştay yapılmasıdır. Bugüne kadar 18 buçuk GB gibi tarihi bir rakamı güneş enerjisinden üretmektedir. Bizim invertörümüz de yapmış olduğumuz buluşlar sayesinde biz bugüne kadar üretilen enerjisinin yüzde 10 daha fazlasını vaat ediyoruz. Yatırımcımız milli değerlerine sahip çıkmalı” açıklamasında bulundu.