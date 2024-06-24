Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

KIRMIZI kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cûdî Kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristler Batman ili Gercüş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen

"BOZDOĞAN-45" operasyonuyla etkisiz hale getirildiler.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak.Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Etkisiz hale getirilen Beritan Amara (K) adlı Sultan Dağ

ve Zeynep Cûdî (K) adlı Zeynep Nibat'ın

6 Güvenlik Görevlisinin şehit edildiği,

19 Güvenlik Görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında "BOZDOĞAN-45" operasyonu gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Beritan Amara (K) adlı Sultan Dağ,

Zeynep Cûdî (K) adlı Zeynep Nibat adlı teröristlerin;

29 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

Şırnak ili Merkez ilçesinde 07 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine,

19 Haziran 2018 tarihinde Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

23 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

16 Haziran 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

27 Nisan 2020 tarihinde Şırnak ili Merkez ilçesi kırsalında birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP'li saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi.

Bayram Tatili Süresince Kahraman Jandarma Komandolarımız tarafından;

2'si KIRMIZI,4'ü TURUNCU,2'si GRİ

kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 11 Terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız"