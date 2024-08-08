Son beş gün içinde 78 ilde gerçekleştirilen "MERCEK-22" operasyonları kapsamında, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda toplamda 1.790 silah ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar arasında 1.055 ruhsatsız tabanca, 293 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 37 uzun namlulu tüfek ve 405 ruhsatsız av tüfeği yer alıyor. Ayrıca, 1.847 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların ardından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenlerin yakalanarak adalete teslim edilmeye devam edileceğini vurguladı. Bakan Yerlikaya, "Karanlık düzenlerin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi ve operasyonları koordine eden valilere, kaymakamlara, jandarma ve emniyet güçlerine teşekkür etti.

İstanbul: 164 tabanca, 20 av tüfeği ele geçirildi; 248 şüpheli gözaltına alındı.

164 tabanca, 20 av tüfeği ele geçirildi; 248 şüpheli gözaltına alındı. İzmir: 65 tabanca, 16 av tüfeği ele geçirildi; 78 şüpheli gözaltına alındı.

65 tabanca, 16 av tüfeği ele geçirildi; 78 şüpheli gözaltına alındı. Adana: 59 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi; 58 şüpheli gözaltına alındı.

59 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi; 58 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır: 49 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi; 49 şüpheli gözaltına alındı.

49 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi; 49 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep: 43 tabanca, 25 av tüfeği ele geçirildi; 78 şüpheli gözaltına alındı.