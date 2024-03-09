İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Mahzen-7' operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul düzenlenen “MAHZEN-7” operasyonlarında elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildiğini duyurdu. Ayrıca operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya’nın paylaşımında öne çıkanlar şöyle;

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Nitelikli yağma, Kasten yaralama, Mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama), Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, Silahlı tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ve Çok miktarda paraya el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle"