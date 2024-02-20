Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"73 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-12” Operasyonlarında;

710 Ruhsatsız Tabanca,

60 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

23 Uzun Namlulu Tüfek,

181 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

974 Silah ele geçirildi.

1.131 Şüpheli gözaltına alındı. Adalete teslim edildi.

Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Samsun, Gaziantep, Manisa, Şanlıurfa, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Malatya, Sakarya, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Denizli, Çorum, Muğla, Ordu, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Batman, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak, Amasya, Düzce, Karaman, Trabzon, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Kahramanmaraş, Karabük, Muş, Kars, Yalova, Adıyaman, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Van, Ağrı, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Bitlis, Burdur, Isparta, Siirt ve Zonguldak olmak üzere 73 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-12 Operasyonlarında” 710 ruhsatsız tabanca ve 60 ruhsatsız tabanca ve 770 TABANCA yakalandı.

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 129 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 168 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 49 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 65 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 42 tabanca ele geçirildi. 45 tabanca ele geçirildi.

Ankara'da 31 tabanca ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 31 tabanca ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum"