İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da araç içerisinden havaya ateş eden ve bu anları sosyal medyada paylaşan iki şahsın yakalanarak gözaltına alındığını "Gereği yapıldı-6" paylaşımıyla açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi 'kız almaya biz böyle gideriz' diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz."