İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde Mustafa Kemal Mahallesi’nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı belirlendi. Evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı tespit edildi. Yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı atık depolaması sebebiyle Çevre Kanunu kapsamında Buca Belediyesi’ne yaptırım uygulandı. Belediyenin aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiili 3’ncü kez tekrarlaması sebebiyle ceza tutarı 3 kat daha arttırılarak 7 milyon 38 bin 954 lira olarak uygulandı.

İki belediyeye toplam 9.3 milyon lira ceza

Foça’da ise Bakanlık ekipleri, Foça Belediye Başkanlığı’na ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerdeki atıkları döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi. Foça Belediye Başkanlığı’na 2 milyon 346 bin 309 lira ceza uygulandı. Böylece iki belediyeye toplam 9 milyon 385 bin 263 lira çevre cezası uygulandı.