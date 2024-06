Bursa'da yeşil reçete ile aldığı ilaçları para karşılığı satan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerinin suç ve suçluyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Merkez Nilüfer ilçesi Aladdinbey Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı alınması üzerine ekipler operasyon için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İ.A. isimli şüpheli operasyon sırasında polisleri fark ederek kaçmaya başladı. Şüphelinin kısa sürede yakalanmasıyla yaşanan kovalamaca sona erdi. İ.A.'nın kaba üst aramasında 5 paket halinde satışa hazır esrar ele geçirildi.

Alınan izinlerin ardından İ.A.'nın evinde yapılan aramada 230 gram esrar, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok miktarda tabanca mermisi ele geçirilirken, İ.A.'nın suç ortakları olduğu değerlendirilen kız arkadaşı S.Ö. ile arkadaşı R.A. kıskıvrak gözaltına alındı.





İstanbul'dan tabanca çalarak Bursa'ya getirmişler

Soruşturmayı derinleştiren Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ruhsatsız tabancalardan birinin İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir evden çalındığını tespit etti. Şüphelilerden İ.A. ve arkadaşı R.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken kız arkadaşı S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde uyuşturucu alışverişi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde çok yönlü yapılan çalışmalarda şüpheli H.T. ve M.Y. durduruldu. M.Y.'nin üst aramasında 28 adet yeşil reçeteyle alınabilen ilaç ele geçirildi. M.Y. sorgusunda yeşil reçete ile alınan ilaçları para karşılığı H.T.'den aldığını itiraf etti.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından yeşil reçete ile satılan ilaçları para karşılığı satan H.T.'nin evine ekipler operasyon yaptı. Yapılan aramalarda bin 526 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap, 400 adet mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 10 bin 415 TL para ele geçirildi.

Şüphelilerden H.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.