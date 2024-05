Açılışa AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Siyasi parti başkanları, bazı oda ve dernek başkanları ile davetliler katıldı.



Açılış konuşması yapan İHH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reşat Başer "Öncelikle zannediyorum saymakta zorlandığımız Gazze'deki acımızı hep beraber paylaşmaya devam ediyoruz. Biz mazlumun safında Filistinlilerin yanında, Gazze'nin dirayetli halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duruşumuz Mescidi Aksa özgürleşene kadar devam edecek inşallah. Maalesef yaşadığımız dönemde kötülüğü yaymaya çalışanlar, iyiliği yaymaya çalışanlardan daha çok çalışıyor. O yüzden biz İnegöl'ümüzde yıllardır buradayız. Yıllardır beraber yol yürüyoruz. Afette, felakette geçtiğimiz yıl yaşadığımız depremde İnegöl'den ekiplerimiz ilk bölgeye ulaşan arama kurtarma ekiplerimizdi. Yıllardır yeryüzünün hangi coğrafyasında olursa olsun yetimlere kucak açan, kırsalda eğitime ulaşma imkanı olmayan çocuklara bir yuva, yetimhane yapan İnegöl'ümüzde bugün hep beraber daha güzel yol yürüyebilme, daha güçlü olabilme, İyiliği İnegöl'ün her köşesine Bursa'mızın her köşesine, ülkemizin her köşesine, mazlum coğrafyaların her köşesine hep beraber iyiliği yaymak üzere bugün bu çatının altında beraber yeniden bir besmele çekiyoruz. Rabbim inşallah yürüyüşümüzü, istikametimizi, gayretimizi daim eylesin. Bugün burada aslında hep beraber mazlum coğrafyalara yeniden himaye edebilecek güvenli bir liman olabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Sözlerime başlarken sayı olarak anımsarsanız paylaşamadım. 226 günü geçtik ve maalesef ve maalesef dünya yeryüzü üzerinde bu kadar açık bir şekilde maalesef insanlığın katledildiğine zannediyorum şahit olmamıştım. Ümmet meselesi evet ama artık insan meselesi. O yüzden biz bu insan meselesine hep beraber inşallah duruşumuzla, gücümüzle destek olmaya gayret edeceğiz. Ben öncelikle Bursa şube başkanımıza, yönetimine, yeni görev alıp öncesinde göreve alıp yürütmeye çalışan İnegöl'ümüzün ekibine başarılar diliyorum. İnşallah yine geçmişte olduğu gibi daha güçlü haliyle beraber inşallah aldıkları iyilik bayrağını, hayır bayrağını, mazlumların safında olmak bir dirayetini en güzel yerlere getirecekler. Biz de vakıf Genel Merkezi olarak her zamankinden daha fazla sizlerle beraber olmaya gayret edeceğiz. Her zaman bu yolda beraber yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ardından konuşma yapmak için mikrofonu eline alan İHH Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan ise "Biz hem Genel Merkezin aldığı karar üzerine biz burada bu çalışmayı tevdi ettiklerinde yükümüzün normalde zaten ağır olduğunu biliyorduk ama daha ağırlaşacağıyla alakalı. Ama inanıyoruz ki biz hep birlik beraberlik içinde olduğumuz müddetçe bu yükler taşınamayacak bir yük değil. İnşallah bugüne kadar eski belediye binamızın yanında uzun yıllar tüm mazlum coğrafyalara elini uzatan İnegöl insani yardım derneğinin yöneticilerine bugüne kadar yapmış oldukları destekten, hayırlardan rabbim razı olsun inşallah. Biz bugünden sonra özellikle İnegöl'ün, Türkiye'nin hemen hemen çoğu illerden ekonomi olarak büyük yapıda ve güçlü olduğu bir ilçelerimizden birisi. O açıdan da 2014 yılında insani yardım vakfının Bakanlar Kurulu kararıyla almış olduğu kamu yaranı statüsünü en azından İnegöl'deki ticaretle uğraşan esnafımızın, sanayicimizin vergisel açısından daha iyi kullanabilmesi açısından artık İHH insan Yardım Vakfı inegöl temsilcisi artık adresinde yeni inşallah daha yükünü, daha gidilmeyen uzak coğrafyalara uzanma adına sizlerle beraber gayret göstereceğiz. İnşallah bu binamızda arka tarafın tadilatı da bittiğinde 600 metrekare ile İnegöl'e hizmet edecek. Ekibimizle burada beraber rabbim inşallah bundan sonra dünyada adaletin kalmadığı, dünyanın gözü önünde soykırımı bize izlettirdikleri bir şahitlik içindeyiz. Şu an itibariyle bizler de İnegöl'den, Bursa'dan ve Türkiye'den dünyaya iyiliği yaymak, merhameti götürmek, adaleti ve insanlığı inşa etmek için inşallah ayaktayız ve kötülükleri örtmek adına bu gayretimiz devam edecek. Rabbim inşallah bu şahitliğimizi dünyada bağımsız ülkelerin oluşturduğu ve insanlığın artık insanca yaşayan, çocukların ölmediği, kadınların ölmediği bir dünyaya bize rabbim göstermiş olur diye ümit ediyoruz. Biz görmezsek de bizden sonraki nesilleri yetiştirmeyi rabbim bize nasip etsin" dedi.

İHH'nın uluslararası ölçekte güzel işler yaptığı belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün de yenilenen yüzüyle, mekanıyla İnşallah İnegöl'de daha güzel hizmetler yapmaya devam edecek. Tabii ben kuruluşundan bugüne görev yapmış olan tüm başkan, yöneticimiz, hayırseverlerimiz her birine çok teşekkür ediyorum. Sonuç itibariyle düşünen, vesile olan da katkı koyan da herkes çok kıymetli. Hepsinden Allah razı olsun. Sonuç itibariyle kuruluş amacı ve gayesi insana hizmet etmek, insana fayda üretmek. Dolayısıyla nerede bir ihtiyaç sahibi var ise, nerede bir öksüz- yetim var ise nerede bir mazlum var ise onların her birine ulaşmaya çalışan vakıflarımız var, derneklerimiz var. İHH'da bu konuda güzel gayretler ortaya koyuyor. Ben emekleri olan başta yereldeki arkadaşlarımız olmak üzere her birine teşekkür ediyorum. Kıymetli genel merkez yöneticilerimize, Bursa yöneticilerimize katkı veren hayırseverlerimizin herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, Hayırlı günler diliyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman "Hayırlı bir iş için buradayız. Tabii gerçekten maalesef İHH başkan yardımcımız da çok güzel özetledi. Bursa başkanımız da çok güzel özetledi. Maalesef dünyanın daha adil olmadığı, sömürünün, istismarın, vahşetin, haksızlığın, hukuksuzluğun yoğun olduğu bir dönemi yaşamaya devam ediyoruz. Tabii bilge lider Aliya İzzetbegoviç'in de dediği gibi batı hiçbir zaman medeni olmamıştır. Batının medeniyetinin arka planına baktığınızda o lüks şehirlerinin başkentlerinin kaldırımlarını kaldırdığınızda aslında mazlum coğrafyanın kanını, emeğini, değerlerini çaldığını, götürdüğünü, insanını köleleştirdiğini, yeraltı, yerüstü kaynaklarını da çalarak götürüp kendi zenginliğini, kendi medeniyetini oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Yüzyıllardır bu böyle devam ediyordu. Hala da böyle devam ediyor. O gün ecdadımız batıyla mücadele ediyordu. Bugün de bizler türk milleti olarak bugüne kadar ecdadımızdan devraldığımız bu mirası da yine bizlerin devam ettireceği bir süreci yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız gücümüzün yettiği kadar, milletimizin destekleriyle, devletimizin gücüyle dünyada nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur varsa, gücü ettiğinde eliyle yetmediğinde diliyle bunu dile getiriyor, mücadelesini veriyor, desteğini de devam ettiriyor. Tabii devlet olarak, millet olarak hem Gazze'yi hem Filistin'i yıllardır dile getiriyoruz, gayret ediyoruz. Hem devletin imkanlarıyla, devletin birimleriyle bir de böyle gönüllü güzel teşebbüslerimiz var bizim. İHH başta olmak üzere. Yıllardır dünyanın bütün coğrafyalarında nerede bir mağduriyet varsa, nerede bir doğal afet yaşandıysa, nerede bir efendim sıkıntı varsa şükürler olsun ki bu milletin himmetleriyle devletimizin gücüyle IHH gibi kurumlarımızın da gayretiyle, desteğiyle türk milleti kendisini orada gösteriyor. İnşallah bundan sonrasında da çok daha güçlü bir şekilde bu haksızlıkların, hukuksuzlukların, adaletlerin, adaletsizliklerin son bulması adına mücadelemize devam edeceğiz. İHH az önce de söylediğim gibi dünyanın her yerinde bizim yüz akımız. Kızılay'ımız gibi, AFAD'ımız gibi, devletimizin kurumlarıyla beraber yumuşak güç diye tabir ettiğimiz ama bizim açımızdan da önemli hizmetler sunan kurumlarımızdan bir tanesi. Ben emeği geçen gayreti olan kurumumuzun genel başkanından buradaki arkadaşlarımızın kadın kardeşlerimizi, hanımefendilere hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kurumlarımıza destek veren, katkı sağlayan, maddi manevi elinden gelen desteği veren aziz milletimize de çok teşekkür ediyorum. Yıllardır tabii İnegöl'de İHH olarak gerçekten çok emeği geçen, çok hizmet veren kardeşlerimiz vardı. O yokuş dediğimiz belediye, eski belediye binamızın arkasındaki yerde de önemli hizmetlerde bulundu. İnşallah bu yeni yerle beraber İnegöl'ün göbeğinde yani herkesin çok daha kolay ulaşabileceği bir yerde, bir tarafta belediyemizin olduğu, bir tarafta yeni açılmış eski hükümet binamız vardı burada. Yer de çok güzel bir yer. İnşallah bu yerde de çok önemli hizmetler olacağını hem İnegöl'ümüzün destekleriyle, hem ülkemizin destekleriyle, Türkiye'mizde, dünyamızdaki bütün meseleleri inşallah buradan koşacağımıza, yardım edeceğimize ben de yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle beraber İHH İnsani Yardım Vakfı İnegöl Temsilciliği hizmete açıldı.