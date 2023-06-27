Sakarya’nın Geyve ilçesinde yüksek hızlı trene (YHT) ait yüksek gerilim hattında bulunan tel koptu. Kopan tel, Sapanca ve Arifiye ilçelerinde bulunan iki ayrı trenin seferlerini 2 saat aksattı.

Sakarya’nın Geyve ilçesi Doğançay mevkiinde YHT’e ait yüksek gerilim hattında bulunan tel koptu. Kopan tel sebebi ile enerjinin gittiği güzergah da bulunan iki ayrı treninin seferleri aksadı. Telin koptuğu esnada İstanbul’dan, Bilecik’e doğru hareket halinde olan YHT Sapanca ilçesi mevkiinde diğer bir tren ise Arifiye ilçesinde bulunan istasyonda beklemeye alındı. Hatta yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası seferler devam etti.

Öte yandan, trenin yolda kaldığı anları ise bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yolcu kaydettiği görüntülerde, "18.00’dan beri Sapanca-Arifiye arasında bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.