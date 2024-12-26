SÜPER AMATÖR

A Grubu: Bu ligin yeni takımı Anadolu FK bu hafta İnegöl’de Yenişehir Belediyespor ile karşılaşıp sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Üç maçtır sahadan yenik ayrılan Anadolu FK bu hafta deplasmanda grubun güçlü takımlarından Yavuz Selim Gençler Birliği’ne konuk olacak.

B Grubu: Bu hafta grupta derbi maçı vardı. Tüm liglerde en az gol yiyen takımlardan biri olan Murat Ulu’nun talebeleri ve lig üçüncüsü Kurtuluşspor ile Akhisar Demirspor, Cerrah Sahasında 3 puan için karşılaştı. Baştan sona kadar üstün olan Kurtuluşspor maçı 7-0 kazandı. Bu maç iki ekibin Süper Amatör Kümede ilk karşılaşmasıydı. İlk 30 dakikada gelen gollerle maçın pek tadı kalmayınca az sayıdaki seyirciler soğuk havanın da etkisiyle maçın sonuna kadar beklemedi. Ancak her maçta olduğu gibi Kurtuluşspor sevdalısı, onursal başkan Hüsnü Sak başında Sarı Kırmızılı beresi, boynunda Kurtuluşspor atkısı ile maçın bitiş düdüğüne kadar tribünde yer aldı. Ligde ikinci sıraya yükselen Kurtuluşspor kendi sahasında Nilüfer Altınşehirspor ile lider olma maçına çıkacak. Akhisarspor deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Yıldırım Eriklispor’a konuk olacak. Son iki sırada yer alan takımların müsabakasını kaybedenin ligde kalma bakımından işi çok zor olacaktır.

C Grubu: Orhaniyespor, Pazar günü Gemlik’te lider Gemlikspor ile karşılaştı. İki Kırmızı Beyazlı ekipten ev sahibi olan Gemlikspor maçı 4-0 kazandı. Orhaniyespor galip gelseydi, ilk yarıyı lider bitirecekti. Ev sahibi takım maçı farklı kazanarak liderliği bırakmamış oldu. Alanyurt Gençlik, Bursa’da Bursa 1326 Futbol Kulübü’ne konuk olup son dakikalarda yediği golle maçı 1-0 kaybetti. Bu mağlubiyet rakibine can oldu. Maç sonrası Teknik Direktör Ömer Bakay görevi bıraktığını açıkladı. Son maçında fark yiyen Orhaniyespor, İnegöl’de lig sonuncusu Çekirgespor ile puan mücadelesine girişecek. Alanyurt Gençlik yeni hocası Cemal Yılmaz’ın idaresinde İnegöl’de grubun iyi takımlarından Zaferspor ile karşı karşıya gelecek.

CERRAHSPOR TAKİPTE / MOBİLYASPOR PES ETTİ

1. KÜME

1. Grup: İkinci yarının ilk maçında şampiyonluk hedefindeki Kumla Gençlik ile karşılaşan Yenicespor sahadan 5-0 yenik ayrıldı. Ligde sekizinci sıraya gerileyen Yenicespor bu hafta Yenice’de lig ikincisi Panayır Güneşspor ile karşılaşacak.

2. Grup: Ligde son sırada yer alan Mobilyaspor, Gemlik’teki son müsabakaya çıkmadığı için 3-0 hükmen kaybetmiş oldu. Mobilyaspor yönetimi federasyona dilekçe vererek ligden çekildiklerini açıkladılar.

3. Grup: Doğanspor ikinci yarının ilk maçında bir alt basamağında yer alan Alacahırkaspor’u konuk edip 3-1’lik skor ile misafirini eli boş gönderdi. Asırlık Çınar Doğanspor bu hafta Karacabey’de Gençler Birliği ile karşılaşacak. Yaklaşık 100 yıllık kulüp olan iki Renktaşların ilk maçında Karacabey temsilcisi 1-0 galip gelmişti.

4. Grup: Yeşil Beyazlı Cerrahspor pazar günü ilk defa Cerrah’ ta oynadı. Bu müsabaka Cerrah’ taki ilk resmi müsabaka oldu. Temsilcimizin rakibi ligde tutunmaya çalışan Ahıskaspor’u 2-0 yenerek lig ikincisi Umurspor’a biraz daha yaklaşmış oldu. Cerrahspor bu hafta sezonun en önemli maçına çıkacak. Temsilcimiz, lider Livanespor’dan puan almaya çalışacaktır.

5. Grup: Gençlergücü ikinci yarının ilk maçında evinde Keles Gençlik’i konuk edip sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Alt bölgeden uzaklaşan Gençlergücü bu hafta deplasmanda Vatanspor’u yenmek isteyecektir. Gençler kazanırsa kalan maçlarda rahat edecektir.

ALKIŞI HAK EDENLER

Geçen hafta Bursa Merinos sahasında U-14 grubu sporcularının yer aldığı millik takımı için Bursa karması seçmeleri vardı. Kurtuluşspor’dan Soner Kardaş isimli bir genç yapılan çift kalede göz doldurduğu için Ocak ayında yapılacak ikinci etaba davet edildi. Üç yıldır Kurtuluşspor altyapısında yer alan sporcuyu ve bugüne kadar emek veren antrenörlerini (Murat Ulu ve Özden Suvat) tebrik ederiz.