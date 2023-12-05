Türkiye'deki beş büyük banka, emeklilere özel faizsiz 25 bin TL nakit avans kampanyasını duyurdu. Bu gelişme milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor ve finansal imkanları genişletiyor. İşte, detaylar ve başvuru şartları.

Yapı Kredi Bankası: İlk kez müşterisi olacak emeklilere 15 bin TL faizsiz nakit avans ve Chippin'e üye olmaları halinde ek 5 bin TL sunuyor. Toplamda 20 bin TL'ye ulaşan bu kampanya, 6 ay vade ile gerçekleştiriliyor.

Akbank: 20 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. 1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden yeni Akbanklı olanlar ve belirli şartları yerine getirenler bu krediden faydalanabiliyor. Ayda 3 bin 333 TL taksitle geri ödeme yapılabilecek.

QNB Finansbank: 6 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi ve ek olarak 10 bin TL nakit avans sunuyor. Toplamda 20 bin TL kredi, bankanın mobil uygulaması üzerinden yeni müşteri olanlar için geçerli.

İş Bankası: Emeklilere özel 20 bin TL faizsiz nakit avans kampanyası başlattı. 6 ay vadeli bu kredinin aylık geri ödemesi 3 bin 333 TL olarak belirlendi. İşCep uygulamasından İş Bankalı olanlar bu kampanyadan yararlanabilir.

Garanti BBVA: En yüksek miktarda faizsiz kredi sunan bankalardan biri. Banka, 10 bin TL kredi ve 15 bin TL faizsiz nakit avans sunuyor. Toplam 25 bin TL kredinin geri ödemesi aylık 4 bin 167 TL olarak yapılıyor.

Faizsiz Kredi Başvuru Şartları ve Süreci

Her bankanın sunduğu kampanya, farklı başvuru koşullar ve avantajlar içeriyor. Bu kampanyalardan faydalanmak isteyen emeklilerin, ilgili bankaların mobil uygulamalarını indirip müşteri olma süreçlerini tamamlamaları gerekiyor.