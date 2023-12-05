Çalışan emeklilerin maaşından kesilen tutar, işçi ve işveren paylarının toplamı olarak hesaplanıyor.

Genel asgari ücrete göre maaş alan emekliler, işçi payı olarak 1006 TL ödemek zorunda. İşverenler ise emekli personeli için 3018 TL yatırıyor. Bu durumda, SGK için toplam 3 bin 286 TL yatırılmış oluyor.

Habere göre bu tutar, emeklinin maaşından kesiliyor ve emeklinin net maaşına yansıyor. Örneğin asgari ücret alan bir emekli, maaşından 1006 TL işçi payı, 2012 TL işveren payı olmak üzere toplam 3 bin 286 TL kesinti yapıyor.

Bu durumda, emeklinin net maaşı 4 bin 254 TL'den 1068 TL'ye düşüyor.

Çalışan emeklileri etkileyen diğer faktörler ise şu şekilde:

EMEKLİ AYLIĞININ KESİLMESİ

Çalışan emeklilerin maaşları, kamuda 4A kapsamında çalışmaya başladıkları takdirde kesiliyor.

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ

Çalışan emekliler, SGK'ya sosyal güvenlik destek primi ödüyor. Bu prim, çalışan emeklilerin gelirlerine göre değişmektedir.

İKRAMİYE

Çalışan emekliler ikramiyelerini de çalışmaya devam ettikleri sürece alabiliyor.

Çalışan emekliler sonuç olarak maaşlarından kesilen 3 Bin 286 TL tutar nedeniyle gelirlerinde bir düşüş yaşıyor. Bu durum, emeklilerin yaşam standartlarını da olumsuz etkiliyor.

Emekli maaşlarından yapılan diğer kesintiler ise muayene, ilaç, sağlık hizmetleri üzerinden yapılıyor. İcra yoluyla haciz işlemleri olan emeklilerin maaşlarından ise %25'e varan oranda kesinti yapılabiliyor.