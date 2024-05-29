Bursa Yıldırım Beyezid Türbesi’nin yenilenen puşide örtüsü yerine serildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Yıldırım Beyezid Türbesi’nin puşide örtüsü yerine serildi. Programa, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan katıldı. Yenilenen puşide örtüsü incelendikten sonra kaldırılarak yerine serildi.