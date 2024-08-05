YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRAYA VERECEKTİR

İhale Tarihi : 13.08.2024 İhale Saati : 10:00 İhale Yeri : Encümen Toplantı Salonu İşin Adı : Duaçınar Mah. 1. Sular Sokak no:4/A da bulunan Çay Ocağı'nın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi Yüzölçümü : 24 m² Tahmini Bedeli : Aylık 4.000,00 TL (% 20 KDV hariç) İhale Usulü : Açık teklif usulü (2886/45. madde) Geçici Teminatı : 4.320,00 TL



İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılacakların; aşağıdaki belgeleri, şartnamenin 2.maddesine uygun olarak ihale günü saat 09:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim etmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir. Kiralanacak yer ve kiralama süreciyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Biriminden bilgi edinilebilir.

1- Gerçek kişiler için; yerleşim yeri (ikametgah) belgesi ile T. C. kimlik kartı



2- Tüzel kişiler için; faaliyet belgesi ile tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi



3- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartı



4- Geçici Teminat (Mektup örneği İhale Biriminden alınacak)



5- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge