YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRAYA VERECEKTİR
|İhale Tarihi
|:
|13.08.2024
|İhale Saati
|:
|10:00
|İhale Yeri
|:
|Encümen Toplantı Salonu
|İşin Adı
|:
|Duaçınar Mah. 1. Sular Sokak no:4/A da bulunan Çay Ocağı'nın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi
|Yüzölçümü
|:
|24 m²
|Tahmini Bedeli
|:
|Aylık 4.000,00 TL (% 20 KDV hariç)
|İhale Usulü
|:
|Açık teklif usulü (2886/45. madde)
|Geçici Teminatı
|:
|4.320,00 TL
İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılacakların; aşağıdaki belgeleri, şartnamenin 2.maddesine uygun olarak ihale günü saat 09:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim etmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir. Kiralanacak yer ve kiralama süreciyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Biriminden bilgi edinilebilir.
1- Gerçek kişiler için; yerleşim yeri (ikametgah) belgesi ile T. C. kimlik kartı
2- Tüzel kişiler için; faaliyet belgesi ile tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
3- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartı
4- Geçici Teminat (Mektup örneği İhale Biriminden alınacak)
5- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge