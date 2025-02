Program çerçevesinde lise öğrencileri üniversiteye hazırlık aşamasına destek verilecek.

Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kütüphaneden Kampüse" adlı program Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılışla başladı. Program çerçevesinde lise öğrencilerine üniversiteye hazırlık aşamasında deneme sınavlarından soru çözümüne, akademik programlardan meslek tanıtımlarına kadar pek çok alanda rehber olacak.

"Yıldırım’da kütüphanelerin 75 bin 537 aktif üyesi bulunuyor"

Eğitime değer katan Yıldırımda Uyumayan Kütüphane’lerin Bursa’nın 4 bir yanından misafirlerine hizmet verdiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Eğitimde parlayan bir Yıldırım inşa etmek için ilçemize yeni kültür yaşam merkezleri ve uyumayan kütüphaneler kazandırıyoruz. Evlatlarımıza ev ortamında ders çalışma imkânı sunduğumuz kütüphanelerimiz sayesinde binlerce gencimizi üniversiteye yerleştirdik. Göreve geldiğimizden bu yana ilçemize kazandırdığımız ve Bursa’nın dört bir yanından misafir ağırladığımız kütüphanelerimizin 75 bin 537 aktif üyesi bulunuyor. Hizmete sunduğumuz bu mekânlarda, Türkiye Yüzyılı’nda söz sahibi olacak bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Bugün, üniversite hayali kuran genç kardeşlerimiz için onları başarıya götüreceğine inandığımız "Kütüphaneden Kampüse" projesinin startını veriyoruz" dedi.

"Gençlerimizin üniversite yolculuğunda yanlarındayız"

Gençlerin üniversitelere hazırlık aşamasında her türlü desteği vereceklerini kaydeden başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için maddi ve manevi her türlü imkânı sağlıyoruz. Yıllardır süregelen bu birlikteliğimizin meyvelerini topluyor, evlatlarımızın kazandıkları üniversiteler ve elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabarttığını gururla izliyoruz. Genç kardeşlerimizle her fırsatta bir araya geliyor ve onlara Yıldırım’ı da, Bursa’yı da, ülkemizi de gururlandıracaklarına olan inancımı dile getiriyorum. Düşünen, üreten ve geleceğe yön veren bir neslin inşasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Kütüphaneden Kampüse’ programı ile üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizi deneme sınavlarından soru çözümüne, akademik programlardan meslek tanıtımlarına, birebir öğrenci takibinden motivasyon programlarına kadar yıl boyunca destekleyeceğiz. Bu projeyle gençlerimizin üniversite yolculuğunda yanlarında olmaya ve onları başarıya ulaştırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenci danışmanı Gökhan Müftüoğlu katılımcılara sunum yaptı.