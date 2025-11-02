Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde akran zorbalığına karşı mücadele çalışmaları sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, "Akran zorbalığını önleme ve akran nezaketini geliştirmek için öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarımıza başladık" dedi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilerin güvenli, kapsayıcı ve değer temelli bir eğitim ortamında yetişmesi amacıyla "Akran Zorbalığından Akran Nezaketine" çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda farklı bakış açılarıyla değerlendirilme buna yönelik çeşitli çözüm önerilerinin sunulmasını sağlayarak ve okullarda daha kapsayıcı ve gerçekçi adımlar atabilmek için bir yol haritası ele alındı. Çalıştaya dair açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, "Bu çalıştay ile akran zorbalığına ilişkin atacağımız adımları sahadan gelen verilerle çok net şekilde ortaya koymuş olduk. Böylece çözüm modellerimizi teorik değil, uygulanabilir, sürdürülebilir ve kademelere özgü şekilde belirlemiş olduk" dedi.

Çalıştayın temel amacı akran zorbalığını tüm boyutlarıyla ele almak

Çalıştayın amaç ve hedeflerini açıklayan Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, "Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, öğrencilerimizin güvenli, kapsayıcı ve değer temelli bir eğitim ortamında yetişmesi amacıyla düzenlediğimiz "Akran Zorbalığından Akran Nezaketine" il çalıştayı, akran zorbalığı olgusunu çok boyutlu ele almak ve çözüm üretmek üzere planlanmış önemli bir buluşmadır. Çalıştayı düzenlememizdeki temel amaç, akran zorbalığı konusunu tüm yönleriyle ele almak, bu sorunun eğitim kademelerine göre nasıl farklılaştığını ortaya koymak ve etkili çözüm yolları geliştirmekti" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tam uyumlu çalıştay

Çalıştayın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tam uyumlu şekilde organize edildiğini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, "Bu çalıştay, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizlere yol gösteren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile tam uyum içinde gerçekleştirilmiştir. Maarif Modelinin öngördüğü gibi, eğitim yalnızca akademik başarıya indirgenmeyen; öğrencilerin erdem, değer, kişilik ve sosyal-duygusal gelişim alanlarında da desteklendiği bütüncül bir süreci ifade etmektedir. Bu çalıştay da öğrencilerimizin nezaket, empati, saygı ve hoşgörü gibi değerlere dayalı bir okul kültürü içinde yetişmelerini hedefleyen önemli bir adım olmuştur" dedi.

Katılımcı farklılığı ile çeşitli ve çok boyutlu çözümler

Katılımcıların çeşitliliğinin çalıştaya çeşitli ve çok boyutlu çözümler sağladığını aktaran Mine Hayta, şunları söyledi: "Katılımcı çeşitliliği var olan olguların farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesini buna yönelik çeşitli çözüm önerilerinin sunulmasını sağlayarak ve okullarımızda daha kapsayıcı ve gerçekçi adımlar atabilmemiz için bize bir yol haritası çizmiş oldu. Çalıştayda, 9 masada bir araya geldiğimiz katılımcılarımızla akran zorbalığının katılımcıların gözünden tanımlanmasını sağladık. Katılımcıların çeşitliliği önerilerin de çeşitli ve çok boyutlu bir kapsamda geliştirilmesini sağladı. Çalıştayımızın çıktıları akran nezaketini geliştirmede yalnızca öğrencilere değil; ailelere, öğretmenlere ve toplumun her kesimine çok büyük sorumluluk düştüğünü göstermiş oldu."

Sahada akran zorbalığına karşı atılacak adımların çalıştay sayesinde çok net bir şekilde belirlendiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, "Bu çalıştay ile akran zorbalığına ilişkin atacağımız adımları sahadan gelen verilerle çok net şekilde ortaya koymuş olduk. Böylece çözüm modellerimizi teorik değil, uygulanabilir, sürdürülebilir ve kademelere özgü şekilde belirlemiş olduk. Öncelikle akran zorbalığını önleme ve akran nezaketini geliştirmek için öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız etkili ve sistematik bir şekilde devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Nezaket eğitimi alan öğrenciler bunun elçiliğini üstlenecek

Nezaket Elçileri Projesi ile eğitim alan öğrencilerin artık birer Nezaket elçisi olacaklarını açıklayan Hayta, cümlelerini şöyle sonlandırdı: "Projemiz kapsamında öğrencilerimiz öğretmenleriyle bir araya gelerek onlara eğitim vermeyi ve bu eğitimlerin ardından öğrencilerimize nezaket elçisi unvanı vermeyi hedefliyoruz. Nezaket elçilerimiz mentor öğretmenlerinin rehberliğinde okullarında akran nezaketini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirecek, izleme-değerlendirme çalışmalarına katkı sunacak ve iyi uygulamaların ilimizde yaygınlaştırılmasına destek sağlayacaklardır. Bu çalıştay, Çanakkale’de öğrencilerimizin daha güvenli, daha barışçıl ve daha kapsayıcı bir okul ortamında büyümeleri için güçlü bir başlangıç oldu. Nezaket kültürünü davranış olmaktan çıkarıp bir yaşam kültürüne dönüştürmeyi hedefliyoruz."