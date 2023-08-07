YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATACAKTIR

İhale Tarihi : 17/08/2023

İhale Saati : 10:00

İhale Yeri : Encümen Toplantı Salonu

İşin Adı : Yunusemre Mh. 3225 ada 24 sayılı taşınmazın satışı işi.

Yüzölçümü : 136,48 m2

Tahmini Bedeli : 2.800.000,00 TL (KDV İstisna)

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Açık teklif usulü

Geçici Teminatı : 84.000,00 TL

-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.

1- Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

2- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı

3- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı

4- Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi

5- Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat

7- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge