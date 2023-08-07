YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATACAKTIR
İhale Tarihi : 17/08/2023
İhale Saati : 10:00
İhale Yeri : Encümen Toplantı Salonu
İşin Adı : Yunusemre Mh. 3225 ada 24 sayılı taşınmazın satışı işi.
Yüzölçümü : 136,48 m2
Tahmini Bedeli : 2.800.000,00 TL (KDV İstisna)
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Açık teklif usulü
Geçici Teminatı : 84.000,00 TL
-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.
1- Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi
2- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı
3- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı
4- Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi
5- Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat
7- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge