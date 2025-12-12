UEDAŞ’ın paylaştığı listeye göre, Bursa'da 7 ilçede 30 mahallede planlı elektrik kesintileri olacak. İnternet sitesinde yayımlanan listede, 13 Aralık Cumartesi tarihinde yapılacak abone bağlama, talep açma-kesme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde geçici elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Bu kapsamda, Gemlik, Gemlik, Karacabey, Keles, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım mahallelerinde elektrik geçici olarak durdurulacak.

