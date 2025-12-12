UEDAŞ’ın paylaştığı listeye göre, Bursa'da 7 ilçede 30 mahallede planlı elektrik kesintileri olacak. İnternet sitesinde yayımlanan listede, 13 Aralık Cumartesi tarihinde yapılacak abone bağlama, talep açma-kesme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde geçici elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Bu kapsamda, Gemlik, Gemlik, Karacabey, Keles, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım mahallelerinde elektrik geçici olarak durdurulacak.
Gemlik
Gürsu
Karacabey
Keles
Nilüfer
Osmangazi
Yıldırım
