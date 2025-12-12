Hafta içi oynanan karşılaşmada Bursaspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmazken, yeşil-beyazlı ekip baştan sona üstün bir performans sergileyerek maçı 4-0’lık net bir skorla kazandı.

İlk 11'ler

Bursaspor

Anıl Atağ, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Hamza Gür, Barış Gök, Hakkı Türker, Musa Çağıran, Tunahan Ergül, Sertaç Çam, Ertuğrul İdris Furat, Muhammet Demir

Ankara Demirspor

Hüseyin Koç, Eren Tokat, Eren Paşahan, Eralp Aydın, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Hasan Ege Akdoğan, Enes Albak, Batuhan Süer, Leon Madi Eckhard Çalışkan, Atakan Dama

Maçtan Önemli Dakikalar

8' dakikada Bursaspor golü buldu ve öne geçti. Hakkı Türker'in vuruşuyla top ağlarla buluştu.

43' dakikada penaltı atışını Muhammet Demir kullandı. Vuruşunda kaleciden dönen top tekrar Muhammet Demir'in önünde kaldı. Vuruşunda top filelerle buluştu.

Bursaspor-2 0 Ankara Demirspor

İlk yarı sona erdi

İkinci yarı başladı

49'dakikada Ertuğrul İdris Furat ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan yeşil beyazlı futbolcu yerden yakın direğe plase bir vuruş yaptı. Top filelerle buluştu.

85'daikada topla buluşan Ertuğrul İdris Furat rahat bir pozisyonda plase vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.