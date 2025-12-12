Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, üreticilere yönelik TARSİM hakkında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. İlçeye bağlı belde ve köylerde yapılan toplantılarda, çiftçinin üretim süreçlerini doğrudan etkileyen önemli başlıklara ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Teknik ekipler, bakanlık tarafından sunulan tarımsal desteklemeler, hayvancılıkta büyük öneme sahip şap hastalığı ve korunma yöntemleri hakkında da bilgi vererek, tarım sigortalarının çerçevesini belirleyen TARSİM uygulamalarıyla önümüzdeki dönem uygulanacak planlı üretim modeli detaylı şekilde anlatıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tarımsal eğitimin sürekliliğine dikkat çekerek, bilinçli üretimin hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.