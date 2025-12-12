“Güllü” adıyla bilinen Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunduğu 6 katlı binanın çatı katındaki dairesinden düşerek yaşamını yitirmişti. Başlangıçta şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay, savcılığın kapsamlı araştırmasının ardından “tasarlayarak kasten öldürme” soruşturmasına dönüştürüldü.

Valizleriyle Kaçmaya Çalışırken Yakalandılar

Soruşturmanın yönü, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun İstanbul Büyükçekmece’de valizlerini araca yükledikleri sırada gözaltına alınmasıyla değişti.

Emniyet kaynakları, iki kişinin Gürcistan üzerinden yurtdışına kaçmayı planladığını ve yapılan güzergâh analizlerinin bu bilgiyi doğruladığını bildirdi. Ayrıca Ulu’nun babası Arif Ulu’nun da Gebze’de gözaltına alındığı, hakkında çeşitli suç kayıtları bulunduğu ve denetimli serbestlik kapsamında olduğu ortaya çıktı.

5 Kişi Gözaltında

Gülter ve Ulu’nun yakalanmasının ardından, o süreçte onlarla birlikte hareket eden iki kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturmadaki gözaltı sayısı 5’e yükseldi. Savcılık, elde edilen kuvvetli deliller üzerine dosyaya gizlilik kararı getirdi.

Deliller Cinayet Şüphesini Güçlendirdi

Bilirkişi raporları, ses kayıtları, teknik takip bulguları ve olay yeri inceleme sonuçları, dosyanın “tasarlayarak kasten öldürme” kapsamında değerlendirilmesini destekleyen somut veriler ortaya koydu. Ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun hem olay sonrası hem de canlandırma sırasında verdikleri ifadelerde ciddi çelişkiler bulunduğu belirtildi. İki ismin farklı tarihlerde toplam üç kez ifade verdiği, her ifadenin bir diğerini tutmadığı ifade edildi.

Patrondan Bomba İddia: Cinayeti İtiraf Etti

Gelişmelerin ardından Güllü’nün patronu Ferdi Aydın’dan gündemi sarsan bir açıklama geldi. Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden, “Tuğyan’ın arkadaşı Sultan cinayeti itiraf etmiş… İlk benden duyun.” ifadelerini paylaşarak dosyaya ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.