

Yıldırım Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi iş birliğinde 23-24 Mayıs 2025 tarihlerinde fikir dünyasının öncü isimlerinden olan Nurettin Topçu'yu vefatının 50. Dolayısıyla düzenlenen "Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir: Nurettin Topçu Sempozyumu" bildirilenden oluşan "Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir: Nurettin Topçu" kitabı Alev Alatlı Şehir Düşünce Ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Programa; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül ve Prof. Dr. Mustafa Kara ve çok sayıda davetli katıldı.

İsyan, hareket ve irade

Türkiye düşünce tarihinin önemli isimlerinden biri olan Nurettin Topçu'yu, vefatının 50. yılında sadece rahmetle değil, onu anlayarak, izni sürerek ve onun fikrî mirasını büyüterek andıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Merhum Topçu'yu anlatan üç kelime vardır: isyan, hareket ve irade. Bu üç kavram, yalnızca onun felsefesinin değil; aynı zamanda hayatının da omurgasını oluşturmuştur. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz eser de işte bu anlayışla hazırlanmış bir vefa vesikasıdır. Nurettin Topçu, Türkiye'nin ezberini bozan düşünürlerindendir. Taklit değil tahkik; alışkanlık değil şahsiyet, kör itaat değil ahlâklı isyan onun çizgisidir. Topçu, bizden yalnızca okumamızı değil; kalbimizle düşünmenizi, ahlâkla yaşamamızı, sorumlulukla hareket etmemizi isterdi. O bir ömür ‘talebe' kaldı ve talebe yetiştirmek için yorulmadan çalıştı. Bu vesileyle Onun mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasında emeği geçen tüm akademisyenlerimizi, hocalarımızı ve emeği geçenleri kutuluyorum" diye konuştu.



Krizin çözümü bu topraklarda

Nurettin Topçu'nun uğraşlarının yalnızca Türkiye'nin yönelimi, varoluşsal kaygıları ve dünyada tutacağı yere ilişkin bir arayıştan ibaret olmadığını belirten TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Çağdaş dünyanın içinde yaşadığımız zaman kesiti, insanın bir anlamda varoluşsal krizle karşı karşıya kaldığı bir zamana tekabül ediyor. Bu krize bir teklif gelecekse, bir cevap gelecekse, o cevaba da buradan bu topraklardan, bu sesten geleceğini düşünüyorum. O sesin en önemli arayıcılarından birisidir Nurettin Topçu. Gazze'de olan biteni görüyorsunuz. O ışıltılı insan hakları üzerinden yürüyen söylemin hemen çok kolay bir kenara bırakıldığını görebiliyorsunuz. Bu krizi nihayete erdirecek, insanlığın beklediği çözümü üretecek ses ancak bu coğrafyadan, Nurettin Topçu ve daha nicelerinin mayaladığı düşüncelerden çıkacaktır" dedi.

Gün geçtikçe daha iyi anlaşılacak

Nurettin Topçu'nun öğrencisi olan ve sohbetlerinde yer alan Prof. Dr. Mustafa Kara ise "Gerçek dindarlık, vatanseverlik ve insanlık kavramlarını kendinde birleştiren büyük idealist, din dünyamızı hislerle hurafelerden sıyırıp iradenin hayatına yükseltti. Milliyetçiliği ahlâk ve fazilet davasının eşdeğeri yaptı. İnsanlık idealini, İslâm'ın ruhundan ayrılmaz, bölünmez bir cevher halinde tanıttı. Bütün büyükler gibi o da zaman ve asırlar geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Bugün burada tanıtımını gerçekleştirdiğimiz nadide eser, onun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Etkinlik sonunda katılımcılara "Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir: Nurettin Topçu" kitabı hediye edildi.