Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir merkezinin ulaşımını rahatlatacak, Alparslan Türkeş Caddesi’nde kesintisiz ulaşımı sağlayacak dubleyolda saha çalışmalarının başlayacağını duyurdu.SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir merkezinde kuzey ve güneyi arası güçlü bir bağlantı sağlayacak alternatif geçiş için inşa sürecinin başlayacağını müjdeledi.

Adapazarı Çevre Yolu’ndan Kuyudibi Kavşağı’na kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan Alparslan Türkeş Caddesi’nde kamulaştırma sürecinde sona gelindi. Alemdar, “Gündemimizde olan caddemizde kamulaştırma işlemlerinde sona geldik. Önümüzdeki günlerde 700 metrelik yeni hattın yapımına başlayacağız. Böylelikle 4 kilometrelik hatta kesintisiz ulaşım sağlanacak” dedi.

Şehrin ulaşım geleceğini bütüncül bir planla sürdüren Büyükşehir, şehir merkezinde kuzey ve güneyi birbirine bağlayan önemli bir hattı yeni inşa edeceği duble yolla birleştirecek.

Adapazarı Çevre Yolu’ndan başlayan Alparslan Türkeş Caddesi’nin Kuyudibi Kavşağı’na kadar kesintisiz bağlanarak 4 kilometreye çıkarılmasını sağlayacak 700 metrelik hattın inşası başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, caddeyi bir bütün halde merkeze kadar ulaştıracak olan yeni proje için kamulaştırma sürecinde sona geldiklerini ve inşa sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağını müjdeledi. Alemdar geniş kaldırımları, ışıklandırması, peyzajı ve bisiklet yollarıyla şehrin ortasında adeta yeni bir sosyal alan inşa edileceğini vurguladı.

15 TEMMUZ BULVARI İLE ANKARA CADDESİ

Alparslan Türkeş Caddesi’nde başlatılan çalışmalara ilişkin konuşan Başkan Alemdar, “Şehrimizin uzun süredir gündeminde olan Alparslan Türkeş Caddesi’nde kamulaştırma sürecinde sona geldik. Önümüzdeki günlerde başlayacağımız kazı dolgu çalışmasıyla 15 Temmuz Bulvarı ile Ankara Caddesi’ni birbirine bağlayacağız. Altyapı ve üstyapısıyla modern bir görünüme kavuşacak caddemiz, bölge ulaşımı için kritik bir geçiş noktası haline gelecek” dedi.

Güzergâhın şehrin kuzey güney hattına yeni bir soluk getireceğini söyleyen Alemdar, “3 bin 300 metrelik Alpaslan Türkeş Caddemizi 700 metrelik yeni açacağımız arter ile 4 kilometreye çıkartarak birleştireceğiz. Saha çalışmalarımız kazı dolgu işlemleri ile başlayacak. Geniş kaldırımları, ışıklandırması, peyzajı ve bisiklet yollarıyla aynı zamanda şehrin ortasında adeta yeni bir sosyal alan olacak. Böylelikle çevre yolumuzdan başlayıp şehrimizin kuzey-güney hattında önemli yere sahip Alparslan Türkeş Caddemizi, Kuyudibi’ne kadar ulaştıracağız” dedi.

Yol yapım faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde yapılmasının başlamasıyla, yeni güzergahın kısa bir sürede tamamlanması bekleniyor.