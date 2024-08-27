Balıkesir’in Havran ilçesi Halaçlar Mevkiinde saat 15.30 sıralarında yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına dakikalar içinde havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Edremit Körfezinde yer yer etkili olan sağanak yağış ve beraberinde yıldırım düşmeleri Madra Dağı’nda orman yangınına neden oldu. Havran Halaçlar Kırsal Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yıldırım kaynaklı yangın çıktı. Dumanın görülmesi üzerine dakikalar içinde 2 uçak ve bir helikopter ile havadan, iki arazöz ile karadan yangına müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.