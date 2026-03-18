Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cami içleri ve çevrelerinin temizliği titizlikle yapılıyor. Belediye ekipleri, cami içlerinde genel temizlik yaparken cami bahçelerinde ise çöp toplama, süpürme ve yıkama işlemleri gerçekleştiriyor. Ayrıca oturma alanları, şadırvanlar ve abdesthaneler de detaylı bir şekilde dezenfekte ediliyor. Rahat ve huzurlu bir bayram geçirilmesi için ilçe genelinde titiz çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Hemşehrilerimizin, Ramazan Bayramı'nda daha temiz ve düzenli bir ortamda ibadet edebilmeleri için ilçedeki camilerde bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladık. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum' ifadelerini kullandı.

