Ramazan Bayramı’na iki gün kalırken, artan talebe yetişmek için baklavacılar da fazla mesai yapmaya başladı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği tarafından paylaşılan bilgilere göre;

-Ramazan ayı boyunca günde yaklaşık 3 bin ton baklava tüketildi.

-Bu rakamın Ramazan Bayramı’nda günlük 5 bin tona ulaşması öngörülüyor.

-Ramazan’da en çok klasik baklava rağbet gördü. Bunun yanında midye baklava, fıstıklı şöbiyet ve soğuk baklava gibi çeşitler de öne çıktı.

-Güllaç da Ramazan’ın vazgeçilmezleri arasında yer alırken; hafif tatlılarda bayramda ‘Sütlü Nuriye’nin de tercih edilmesi bekleniyor.

-Cevizli ev baklavası da bayramda en çok aranan tatlılar arasında yer alıyor.

“FISTIKLI” FARK ATTI

Tatlılar arasında fıstıklı baklavanın diğer çeşitlere göre daha yüksek fiyatlı olması dikkat çekiyor. Gaziantep Ticaret Borsası verilerine göre 18 Mart 2026 itibarıyla iç fıstığın kilogram fiyatı 2.200 TL’ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte 1.400 TL seviyesinde olan fiyat, böylece bir yılda yüzde 57 artış gösterdi. Baklavacılar ise bu yükselişin fıstıklı baklava fiyatlarına kaçınılmaz olarak yansıdığını belirtiyor.