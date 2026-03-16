Eşsiz bir destan

Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde ortaya çıktığı tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Çanakkale, yalnızca bir askeri zafer değil; milletimizin inancı, fedakarlığı ve vatan sevgisiyle yazdığı eşsiz bir destandır. Bu büyük zafer, milletimizin zor şartlar altında dahi nasıl kenetlendiğinin en güçlü göstergesidir. Çanakkale ruhunu ve milli bilincimizi canlı tutmak, bu toprakların hangi fedakarlıklarla vatan yapıldığını gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yıldırım Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu tür kültürel etkinliklerle hem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor hem de gençlerimizin tarihine ve değerlerine sahip çıkan bir bilinçle yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz' dedi.