Yıldırım Belediyesi, Hacıseyfettin Mahallesi’nde çalışmalarda sona yaklaştığı konağı Geleneksel Sanatlar Merkezi olarak hizmete açmaya hazırlanıyor.

532 metrekarelik alandan oluşan merkezde kaligrafi, hat, tezhip, minyatür ve karakalem eğitimleri verilecek. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen proje geleneksel el sanatlarına ilgili vatandaşların gözde mekanı haline gelecek. Öte yandan İncirli Kültür Merkezi’ni de İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliği ile birlikte Zanaat Merkezi’ne dönüştürecek olan Yıldırım Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olan sedefçilik, tarakçılık, bakırcılık, külekçilik ve çiniciliği bu mekanda yaşatacak.