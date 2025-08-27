Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.G. idaresindeki 16 BPZ 219 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından yol üzerindeki bir işletmenin giriş basamağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü B.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan T.H. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA