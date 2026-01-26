Fuar boyunca Çilek standında, bebek, çocuk ve genç odalarına yönelik güncel koleksiyonlar ile yeni tasarımlar yakından incelenebilecek. Kullanıcı dostu detaylarla geliştirilen ürünler, markanın güvenlik, fonksiyonellik ve uzun ömür odağındaki yaklaşımını yansıtacak.

Çilek'in sevilen Uyku Arkadaşım serisi de IIFF 2026 kapsamında ziyaretçilerin deneyimine açık olacak. Bunun yanı sıra Good Design Award ile ödüllendirilen tasarımlar da fuar süresince standda sergilenerek Çilek'in tasarım odaklı ürün geliştirme yaklaşımı katılımcılarla paylaşılacak.

IIFF 2026 boyunca Çilek, Salon 2'deki 232 numaralı standında sektör profesyonelleri ve iş ortaklarıyla bir araya gelerek güncel koleksiyonlarını ve yeni tasarımlarını yakından inceleme fırsatı sunacak.