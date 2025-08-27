Türkiye genelindeki halı saha işletmeleri, artan maliyetleri gerekçe göstererek zam yapmaya hazırlanıyor. Ülke genelinde şu an saati 2 bin 800 TL olan halı saha ücretleri, İnegöl’de ise 2 bin 380 TL’den satışa çıkarılıyor.

Ülke genelinde kişi başı halı saha ücreti yaklaşık 200 TL iken bu rakam İnegöl’de 170 TL olarak uygulanıyor. 1 Eylül 2025’ten itibaren ülke genelinde halı saha ücreti kişi başı 250 TL, saati ise 3 bin 500 TL’ye (14 kişi)çıkarılacak.

İNEGÖL BU KARARA UYMAYACAK

İnegöl’de halı saha işletmecileri bu zam kararına uymama kararı aldı. Birilerinin Halı Saha işletmecileri üzerinden dernekleşmeye gittiğini ve prim yapmaya çalıştığını öne süren işletmeciler, “Şu an için biz İnegöl’de zam yapmadık. Bizim zam dönemlerimiz belli. Her yılın Eylül ayında artan maliyetler hesaplanarak bir zam yapılıyor. Ülke genelinde bu rakam 250 TL’ye çıkacak. Ancak İnegöl’de 200 TL’ye çıkarmayı planlıyoruz.” diye konuştu.