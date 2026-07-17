Şahinkaya Eğitim Kurumları öğrencisi Defne Sözen, İtalya'da düzenlenen MusicarteCompetition 2026 ile Türkiye'nin prestijli organizasyonlarından International PianoCompetition'da kendi kategorisinde birincilik elde ederek uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

Sanat, akademi ve spor alanlarında yetiştirdiği başarılı öğrencilerle adından söz ettiren Şahinkaya Eğitim Kurumları, müzik alanında da gurur verici bir başarıya daha imza attı. Şahinkaya Eğitim Kurumları öğrencisi Defne Sözen, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen iki prestijli piyano yarışmasında kendi kategorisinde birincilik elde ederek önemli bir başarıya ulaştı.

Defne Sözen, ilk başarısını 5 Mayıs 2026 tarihinde İtalya'nın Tiggiano kentinde gerçekleştirilen MusicarteCompetition 2026 kapsamında düzenlenen uluslararası piyano yarışmasında elde etti. Dünyanın farklı ülkelerinden genç müzisyenlerin katıldığı organizasyonda sergilediği üstün performansla jüri üyelerinin beğenisini kazanan Sözen, kendi kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Piyano başta olmak üzere yaylı ve nefesli çalgılar, gitar, şan ve oda müziği gibi birçok branşı kapsayan yarışma, klasik müzik alanının saygın uluslararası organizasyonları arasında yer alıyor.

Başarılı öğrenci, ikinci birinciliğini ise Türkiye'nin en önemli genç piyano organizasyonlarından biri olarak kabul edilen International PianoCompetition (IPC)'de kazandı. Bu yıl sekizincisi Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada canlı final performansıyla sahne alan Defne Sözen, kendi yaş kategorisinde finale kalan 50 yarışmacı arasından altı kişilik jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülüne layık görüldü.

Ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği bu iki önemli başarıyla hem Şahinkaya Eğitim Kurumları'nı hem de Türkiye'yi gururlandıran Defne Sözen; disiplinli çalışması, sanata duyduğu tutku ve sahnedeki başarılı yorumuyla büyük takdir topladı.

Şahinkaya Eğitim Kurumları, öğrencilerinin yalnızca akademik başarılarını değil; sanat, spor ve sosyal gelişimlerini de destekleyen eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası platformlarda yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyor. Defne Sözen'in elde ettiği bu çifte şampiyonluk da kurumun çok yönlü eğitim vizyonunun ve genç yeteneklere sunduğu nitelikli gelişim ortamının önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Dilay Şahinkaya: 'Çocuklarımızla Gurur Duyuyoruz'

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya elde edilen başarı ile ilgili olarak düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: 'Şahinkaya Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik başarılarıyla değil; sanat, spor, bilim ve yaşamın her alanında kendilerini en iyi şekilde ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Defne'nin hem uluslararası hem de ulusal düzeyde elde ettiği bu iki kıymetli birincilik, yeteneğin doğru eğitim, disiplinli çalışma ve kararlılıkla buluştuğunda neler başarabileceğinin en güzel örneklerinden biridir.

Sanat; çocuklarımızın estetik bakış açısını geliştiren, özgüvenlerini artıran ve evrensel değerlerle buluşmalarını sağlayan en önemli alanlardan biridir. Öğrencilerimizin uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil etmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.

Defne Sözen'i yürekten kutluyor, bu süreçte emeği geçen ailesine, öğretmenlerine ve tüm sanat eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Şahinkaya Eğitim Kurumları olarak geleceğin sanatçılarını, bilim insanlarını ve liderlerini yetiştirme hedefiyle öğrencilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz.'