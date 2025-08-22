Olay, saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi 2'nci asa Sokak'ta gerçekleşti. 52 yaşındaki amca A.D, 15 yaşındaki kız yeğeni Y,D. ile erkek arkadaşı B.S.'yi evde gördü. Yaşanan durum karşısında sinirlenen amca yeğenini bıçakla göğsünden, erkek arkadaşını ise sandalye ile başından ağır yaraladı. Olayın ardından A.D., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan gençlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla amca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA