Akrobasinin, tiyatronun, dansın ve müziğin dahil olduğu yılın en büyük gösterisi Fuerza Bruta Wayra, 22, 23, 24 ve 25 Ağustos’ta Volkswagen Arena’da sahnelenecek. Nefes kesen dev kadrosuyla heyecan, eğlence ve gerilimi bir arada yaşatacak gösterinin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Yapı Kredi 80. Yıl Feelin’ Good Etkinlikleri kapsamında akrobasinin, tiyatronun, dansın ve müziğin dahil olduğu yılın en büyük gösterisi Fuerza Bruta Wayra, 22, 23, 24 ve 25 Ağustos’ta Volkswagen Arena’da sahnelenecek. Nefes kesen dev kadrosuyla heyecan, eğlence ve gerilimi bir arada yaşatacak gösterinin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Dünya çapında 34 ülkede, 5 binin üzerinde performans ile 6 milyondan fazla izleyici ile buluşan Fuerza Bruta, teknoloji ve sanatın bir araya geldiği, 360 derece sahnesi ile izleyenleri adeta hipnoz altına alıyor.