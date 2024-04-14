Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle sezonu erken açınca hem yüzeyi buz tutan gölü hem de yılın son kar kütlelerini görmek isteyenlerin akınına uğradı.

Tarihin her döneminde zorlu bir geçit olan Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı’nın yamaçlarında yer alan ve misafirlerine yaz kış etkileyici manzaralar sunan Limni Gölü Tabiat Parkı bu yıl sezonu erken açtı. Hem Gümüşhane’nin hem de Doğu Karadeniz bölgesinin önemli ve dikkat çeken turizm bölgelerinden birisi olan ve denizden 2 bin 24 metre yükseklikte yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, etrafını sarmalayan sarı çam ormanları arasında düşük nem oranı, temiz havası, eşsiz doğası ve manzarasıyla bölgenin doğa harikalarından birisi olarak kabul ediliyor.

İlçeye bağlı Zigana köyü sınırlarında "Zigana’nın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen ve etrafındaki sarı çam ormanları, sıra dışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkı, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler tarafından yoğun ilgi gördü. Göl yüzeyinin büyük bir kısmı da hala buzla kaplı olduğu, karlı dağ manzarasının arasında hem yerli hem de yabancı turistlerin akın ettiği alanda görevliler servislerini adeta kar tünellerinin içinden yaparken, ziyaretçiler de kış mevsiminden kalan kar kütleleri arasında gölün etrafında tur atıp çocuklarıyla eğleniyor.

“Çok güzel, çok muazzam bir yer hem havasıyla hem doğasıyla”

Çocuklarıyla gelen vatandaşların karla bol bol oyunlar oynadığı alana Trabzon’dan gelen Olgun Balcıoğlu, “Çok güzel, çok muazzam bir yer hem havasıyla hem doğasıyla. Görmeyenler geldiklerinde burayı görünce şaşırıyorlar. Gölün üzerinde hala buz var, dağlarda da bayağı kar var. Herkese burayı tavsiye ediyorum” dedi.

“Yılın son kar kütlelerini görmek için buraya geldik”

Ziyaretçilerden Murat Akçay da yılın son kar kütlelerini görmek için Limni Gölü Tabiat Parkı’na geldiklerini belirterek, “Son karı görmek için buraya geldik ve iyi ki de gelmişiz. Bayram tatilini bu şekilde değerlendirmek istedik. Çok güzel bir ortam. Tamamen doğa, tabiat. Yılın son karını görüyoruz burada çünkü birkaç gün sonra göremeyeceğiz artık” diye konuştu.

“Bayramdan sonra da konaklama faaliyetlerine başlayacağız”

Tesis işletmecisi Murat Eroğlu ise bayram tatiliyle birlikte 2024 yılı yaz sezonunu açtıklarını belirterek, “Beklediğimiz gibi yoğun bir ziyaretçi akını oldu. Yaz sezonu tam olarak başlamamasına rağmen yerliden çok yabancı ziyaretçi ağırlıyoruz. Alanda yürüyüş yollarımız hep karla kaplı. Buraları personelimiz temizledi. Hizmete başladık. İnşallah bayramdan sonra da konaklama faaliyetlerine başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl oldukça erken açtık ve ona rağmen oldukça yoğun bir talep var”

Limni Gölü’ne ulaşımı sağlayan her iki yolun da açıldığını aktaran Eroğlu, “Gelen misafirlerimiz hem Zigana Dağı geçidinden gelen yoldan manzarayı izleyerek hem de yeni Zigana Tünelinden çıktıktan sonra Zigana köyü içinden gelen yoldan ulaşımı rahatlıkla sağlayabilirler. Eskiden bu tarihlerde açıp hazırlığımızı yapıyorduk. Bu yıl oldukça erken açtık ve ona rağmen oldukça yoğun bir talep var. Önceki yıllarla kıyaslarsak bu mevsimde gölün üzerindeki buz henüz çözülmedi ve alanda oldukça fazla kar var. Bu sene geçmiş yıllara göre gölün bulunduğu bölge iyi kar aldı” dedi.