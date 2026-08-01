Siyaset kulislerini hareketlendiren iddialar gerçeğe dönüşüyor. CHP’li iki belediye başkanı, Şile Belediye Başkanvekili ve İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın bugün AK Parti rozeti takması bekleniyor.
ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKACAK
Siyasette kartların yeniden karılmasına yol açacak hamle, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında düzenlenecek törenle; Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, tutuklu Şile Belediye Başkanı’nın yerine geçen Başkanvekili Sacit Aslan ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’a rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.