Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye adım atacak gençlerin doğru noktalara yerleşmeleri için YKS tercih danışmanlığı yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özellikle sınav döneminde olan gençlerin yanında olmak, onların hayatına dokunmak için birbirinden önemli uygulamaları hayata geçiriyor. Daha önce KPSS’de motivasyon ve stres yönetimi konusunda vatandaşlara eğitim veren büyükşehir, daha sonra LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih danışmanlığı için gençlerin yanında olmuştu. Şimdi ise YKS’ye giren ve üniversiteye adım atacak öğrenciler için hazırlık çalışması yapıldı. Yapılan açıklamada 22 Temmuz ve 2 Ağustos arasında gençleri doğru tercih yapabilmeleri ve potansiyellerini fark etmeleri için “YKS Tercih Danışmanlığı” hizmeti verileceği belirtildi. Buna göre büyükşehirin uzmanları Atatürk Bulvarı’nda (AKM önü) 10.00 ve 18.00 saatleri arasında gençlere tercih konusunda danışmanlık verecek.