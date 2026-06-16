Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Son haftada yoğun soru çözmenin ve art arda deneme sınavlarına girmenin faydadan çok zarar getirebileceğini belirten Kurt, 'Öğrenciler dört yıllık birikimlerine güvenmeli, sınava dinlenmiş ve sakin bir şekilde girmeli' dedi.

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini gerçekleştirmek için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Adil Kurt, sınav sürecinin doğru yönetilmesinin başarıya doğrudan etki ettiğini belirterek öğrencilerin son haftayı verimli ve kontrollü geçirmesi gerektiğini söyledi.

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT) oluştuğunu hatırlatan Kurt, TYT'de öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama ve temel becerilerinin ölçüldüğünü, AYT'de ise lise boyunca edindikleri akademik bilgi düzeylerinin sorgulandığını ifade etti.

'YKS bir sıralama sınavıdır'

YKS'de adayların birbirlerine göre sıralandığını vurgulayan Adil Kurt, sınavın zor ya da kolay olmasının tek başına belirleyici olmadığını söyledi.

Kurt, 'Kamuoyunda sınavın zor ya da kolay olduğuna ilişkin değerlendirmeler yapılabiliyor. Ancak YKS bir sıralama sınavıdır. Bu nedenle önemli olan öğrencinin diğer adaylara göre nasıl performans gösterdiğidir. Lisans programlarına yerleştirmede TYT'nin etkisi yaklaşık yüzde 40, AYT'nin etkisi ise yaklaşık yüzde 60 seviyesindedir' şeklinde konuştu.

'Son hafta yeni konu öğrenmeye çalışmayın'

Öğrencilerin sınava aslında dört yıllık bir hazırlık sürecinin sonunda girdiklerini belirten Kurt, son günlerde yeni bilgiler öğrenmeye çalışmanın doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

'Son hafta yeni konu öğrenmeye çalışmak yerine yapılan yanlışları gözden geçirmek ve eksikleri tamamlamak daha faydalıdır' diyen Kurt, 'Ayrıca çok yoğun deneme sınavlarına girerek ya da aşırı soru çözerek bedensel ve zihinsel yorgunluk oluşturulmamalıdır. Öğrencilerin dinlenmiş ve zihinsel olarak rahatlamış bir şekilde sınava girmeleri gerekir' açıklaması yaptı.

Sınav saatine göre yaşam düzeni oluşturulmalı

Sınav haftasında biyolojik saatin sınav düzenine göre ayarlanmasının önemine dikkat çeken Kurt, öğrencilerin her gün sınav sabahı kalkacakları saatte uyanmaları gerektiğini söyleyerek 'Sınav günü saat 07.30'da kalkacak bir öğrenci, hafta boyunca aynı saatte uyanmalıdır. Aynı şekilde sınav saatlerinde çalışma yaparak beynini o zaman dilimine alıştırmalıdır. AYT'ye girecek öğrenciler de sınav süresi kadar masada kalmaya alışmalı ve sınav provası yapmalıdır' şeklinde konuştu.

'Kimlik ve sınav giriş belgesi son güne bırakılmamalı'

Sınavdan bir gün önce gerekli belgelerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Kurt şöyle konuştu:

'Adayların sınava girecekleri okulu önceden görmeleri de faydalı olur. Öğrenciler sınav giriş belgelerini ve kimliklerini önceden hazırlayıp güvenli bir yere koymalıdır. Eksik veya kayıp kimlik durumunda zaman kaybetmeden nüfus müdürlüklerine başvurulmalıdır. Ayrıca sınava girilecek okul önceden görülmeli ve ulaşım planı yapılmalıdır.'

'Heyecan normaldir, önemli olan kontrol edebilmek'

Sınav anında yaşanan heyecanın doğal olduğunu belirten Kurt, öğrencilerin özellikle ilk dakikalarda sakin kalmaya çalışmaları gerektiğini ifade etti. 'Sınava giren hemen her öğrenci heyecan yaşar. İlk 5-10 dakika heyecanın en yoğun hissedildiği zamanlardır. Ancak adaylar şunu unutmamalıdır; aynı heyecanı sınava giren tüm öğrenciler yaşamaktadır. Önemli olan heyecanın tamamen yok olması değil, kontrol altında tutulabilmesidir' şeklinde konuştu.

'Uzun soru kolay, kısa soru zor olabilir'

Öğrencilerin sınav sırasında yaptıkları önemli hatalardan birinin sorulara önyargıyla yaklaşmak olduğunu söyleyen Kurt, soru uzunluğunun zorluk derecesiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti.

'Uzun görünen sorular her zaman zor değildir. Kısa görünen sorular da her zaman kolay olmayabilir. Öğrenciler sorulara önyargısız yaklaşmalı ve sınavda alışkın oldukları test veya dersten başlamalıdır' uyarısında bulundu.

'Sorular öğrenciyi kandırmak için hazırlanmıyor'

YKS sorularının bilimsel ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre hazırlandığını vurgulayan Kurt, 'Üniversite sınavındaki sorular öğrenciyi kandırmak amacıyla hazırlanmaz. Her soru bilimsel ölçme ve değerlendirme esaslarına göre oluşturulur. Öğrenci, soru içerisinde verilen bilgileri doğru kullandığında doğru cevaba ulaşabilir. Bu nedenle rastgele işaretleme yapmak yerine seçenekler dikkatle değerlendirilmelidir' açıklaması yaptı.

Ailelere çağrı: Baskı değil destek verin

Sınav öncesinde ailelerin tutumunun da büyük önem taşıdığını ifade eden Kurt, her öğrencinin farklı bir destek ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Ailelere şöyle seslendi:

'Kaygı düzeyi yüksek bir öğrenciye sürekli motive edici konuşmalar yapmak her zaman olumlu sonuç vermeyebilir. Her öğrencinin ihtiyacı farklıdır. Ailelerin öğrencilere hayat başarısının yalnızca bu sınavın sonucuyla belirlenmediğini hissettirmesi gerekir.'

'AYT, üniversite yerleştirmesinde belirleyici rol oynuyor'

AYT'nin yerleştirme puanındaki etkisinin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Kurt, TYT sonrası moral bozukluğu yaşayan öğrencilerin pazar günkü sınava odaklanmaları gerektiğini belirtti.

'Cumartesi günü yapılan TYT beklenildiği gibi geçmese bile öğrenciler pazar günkü AYT'ye odaklanmalıdır. AYT'de öğrencinin akademik bilgi düzeyi ölçülür. Bilgisi olan öğrenci soruları daha rahat çözer. Bu nedenle adaylar dört yıllık birikimlerine güvenmelidir' dedi.

'Sürenin tamamı kullanılmalı, sınavdan erken çıkılmamalı'

Öğrencilerin sınav süresini son dakikasına kadar değerlendirmesi gerektiğini belirten Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

'TYT'de verilen 165 dakikalık süre sonuna kadar kullanılmalıdır. Öğrenciler sınavdan erken çıkmamalı, çözdükleri soruları tekrar kontrol etmelidir. AYT'de ise soruların ayırt ediciliği daha yüksektir. Bu nedenle süre doğru yönetilmeli ve özellikle kendi alanlarına ait sorular dikkatli şekilde değerlendirilmelidir.'

(NŞ-